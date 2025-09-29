【騎手】三浦はスプリンターズS8回目の騎乗で初勝利。JRA重賞は24年ユニコーンS（ラムジェット）以来で通算23勝目。13年から13年連続のJRA重賞Vとなった。【調教師】鹿戸師は管理馬延べ2頭目の出走で初勝利。JRA・G1は21年有馬記念（エフフォーリア）以来で通算5勝目。JRA重賞はダービー卿CT（トロヴァトーレ）以来で今年2勝目、通算16勝目。【種牡馬】スクリーンヒーロー産駒は延べ4頭の出走で初勝利。JRA・G1は16年天皇賞