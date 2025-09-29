◇パ・リーグロッテ3―4日本ハム（2025年9月28日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位・西川が4試合連続、今季39度目のマルチ安打をマークした。5回先頭で伊藤の直球を右前打。7回1死一塁では山崎の内角スライダーを再び右前に運んだ。お手本のような逆方向への打撃で打率・285に上げた。29日の西武戦で5打席に立てば規定打席に到達。新人王の有力候補は「最初の2打席は打ち取られたけど、うまく修正して打てた。規定打席