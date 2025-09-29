プロ野球は29日から第1次戦力外通告期間が始まる。第1次は、2軍公式戦終了翌日からCSファーストS開幕前日まで。昨年から、ファーストS敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌々日までとなる。