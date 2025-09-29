◇パ・リーグ楽天5―10オリックス（2025年9月28日京セラD）楽天の先発・藤井が1回2/3を7安打5失点と炎上するなど、5連敗。「CSを逃した次の試合は違う意味で凄く大事。心の底から申し訳ないです」と悔やんだ。1―10の5回2死二塁で22年ドラフト6位の3年目左腕・林がプロ初登板。暴投で走者を三塁に進めたが、来田を低めのスライダーで空振り三振。6回は2四死球も無失点に抑え「もっとリズム良く投げられるようにやってい