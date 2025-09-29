◇セ・リーグDeNA10―2広島（2025年9月28日マツダ）2―1とリードした7回に2番手でDeNA・藤浪が登板した。国内での救援は阪神時代の22年9月23日広島戦以来。「メジャー時代もやっていたので調整はできる」と話していたが、先頭の林に左前打を許し、続く矢野に死球。清水を空振り三振も佐藤啓に四球を与え、アウト1つ奪っただけで1安打2四死球、1失点1暴投で降板と荒れた。三浦監督は「苦しんでいたけどああいう場面で投