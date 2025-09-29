俳優トム・ホランド（29）が19日、映画「スパイダーマン」シリーズ最新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の撮影中に頭部を負傷して病院に緊急搬送され、撮影が一時中断されていることが分かった。ハリウッド・レポーター誌など複数の報道によると、スコットランドのグラスゴーでの撮影中にスタントを失敗して転倒し、負傷したという。最初に報じた英サン紙によると、ホランドは救急車で近くの病院に搬送されて治療を受