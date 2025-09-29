11月23日から放送・配信される多部未華子主演『連続ドラマＷ シャドウワーク』（WOWOW）の追加キャストとして、ある女性の不審死を捜査する刑事役で桜井ユキ、女性たちが集う“シェアハウスの家主”役で寺島しのぶの出演が発表された。併せて、超特報映像も公開となった。【動画】『連続ドラマＷ シャドウワーク』超特報本作は、江戸川乱歩賞作家・佐野広実による2022年刊行の同名小説が原作。夫からのドメスティック・バイオ