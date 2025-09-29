◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）巨人は延長１２回の末、ヤクルトとの最終戦に引き分け。これで今年は６８勝６９敗４分け。２位ＤｅＮＡの勝利により、２試合を残してシーズンの３位が確定した。今年は阪神が１リーグ時代を含め１１度目の優勝。過去１０度の年で巨人の順位は３７秋《２》３８春《２》４４《２》４７〈５〉６２〈４〉６４〈３〉８５〈３〉０３〈３〉０５〈５〉２３〈