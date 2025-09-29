◆米大リーグカブス―カージナルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４戦連発３２号を放った。日本人選手のシーズン本塁打では０４年の松井秀喜（当時ヤンキース）を抜き、ドジャース・大谷に次いで単独２位に躍り出た。５回先頭、相手先発左腕の低めカーブを振り抜くと、打球は左翼ス