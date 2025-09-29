◇第79回国民スポーツ大会 高校野球・硬式の部(9月29日〜10月2日、滋賀)第79回国民スポーツ大会の高校野球・硬式の部が29日から開催され、1回戦の4試合が行われます。10日に行われた抽選により、夏の甲子園優勝の沖縄尚学(沖縄)と同大会4強の県岐阜商(岐阜)が激突。準優勝の日大三(東京)は、仙台育英(宮城)と対戦します。大会は7イニング制で点差によるコールドゲーム(5回終了以降10点差)を採用。試合が7回終了時点で同点となった