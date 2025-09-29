広島の高橋建２軍投手コーチ（５６）と横山竜士２軍投手コーチ（４９）が今季限りで退団することが２８日、分かった。近日中に発表される見込みで後任は未定。高橋コーチは２０２２年に１軍投手コーチとして入閣し、翌年に２軍に配置転換。横山コーチは２０２０年から４年間１軍投手コーチを務め、２４年から２軍を担当した。現役時代からカープを支えた２人がユニホームを脱ぐ。来季の逆襲へ、球団はコーチ陣のテコ入れに乗り