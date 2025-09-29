7番人気ジューンブレアはG1初挑戦で2着と奮闘した。好スタートからハナに立ち、最初の3F33秒7のマイペース。直線はしぶとく食い下がったが頭差及ばなかった。武豊は「馬は良くなっていたし狙っていたレースはできた。惜しかった。力は出せました」と納得の表情。武英師は「行きそうな馬がいなかったので、ああいう競馬になるとは思っていた。理想的なペースだったが…。勝ち馬に早めに来られた。相手は猛者。こちらは経験不足