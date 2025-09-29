2番人気ナムラクレアは3年連続の3着。上がり3F最速32秒7の脚を使ったが届かなかった。同一JRA・G1の3年連続3着は天皇賞・春のナリタトップロード（00〜02年）以来。ルメールは「今日は本当のナムラクレアでした」と相棒をねぎらい「いいスタートを切って好きなポジションを取れた。最後は外からいつも通りの脚を使ってくれた」と振り返った。長谷川師は「ペースが遅かったのもあったかな。前2頭は思うような競馬だったと思う。