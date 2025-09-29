「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）大の里が横綱同士で１６年ぶりとなる優勝決定戦を制し、昇進後初優勝を飾った。本割では豊昇龍に押し出されるも、決定戦は寄り倒して、２場所ぶり５度目の優勝を果たした。日本出身力士の年間３度優勝は１９９７年の横綱貴乃花以来となった。先場所の悔しさを糧に、故郷石川県が生んだ横綱輪島と同じ、昇進２場所目での賜杯。「東西横綱が引っ張って９月場所は盛り上がったんじ