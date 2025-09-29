28日、銃撃事件があった米中西部ミシガン州グランドブランの教会付近で活動する救急隊員ら（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミシガン州グランドブランにある末日聖徒イエス・キリスト教会（モルモン教）の教会で銃撃事件が発生し、警察によると1人が死亡、9人が負傷した。容疑者は教会にも放火した。数百人が教会内にいたため、警察は犠牲者が増える可能性があるとしている。警察によると、容疑者は車で教会に突