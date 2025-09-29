「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が１３勝２敗で２場所ぶり５度目の優勝を果たした。横綱として昇進２場所目での初制覇には、支えた人たちの存在が欠かせない。日体大の同期で、現在は新潟・海洋高相撲部コーチを務める寺尾拓真さん（２５）が、横綱が抱く相撲普及への思いを明かした。大学４年生の夏休みに大の里の紹介で横綱の母校を見学し、地元広島の公務員から進路を変え