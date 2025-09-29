フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金前5：25）に新人の浅倉美恩アナウンサーがスポーツキャスターとして出演することが決定した。チアフルな浅倉アナがスタジオをさらに明るく彩る。【写真】フレッシュ!…フジテレビ25年度入社の新人アナウンサー4人今週から毎週水曜日、スポーツキャスターを務めるのは、2025年入社の新人アナウンサー浅倉美恩（あさくら・みおん）。新人アナウンサーがスポーツキャスター