米歌手テイラー・スウィフト（35）が26日、親友の女優で歌手のセレーナ・ゴメス（33）の結婚式に出席するため、米カリフォルニア州サンタバーバラ入りしたと報じられた。ゴメスは仕事を通じて知りあった音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37）と長年の友人期間を経て23年6月から交際をスタートさせ、昨年12月に婚約を発表していた。スウィフトは最近婚約した米ナショナルフットボールリーグ（NFL）カンザスシティー・チーフス