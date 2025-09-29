フルトンには精神面での充実が見えた(C)Getty Images“モンスター”との対戦以降の心境が伝えられている。10月25日に米ラスベガスでWBCスーパーフェザー級タイトルに挑むスティーブン・フルトン（米国）が、対戦相手である、王者オシャキー・フォスター（米国）とともに会見の場に立ち、試合への意気込みを語った。9月24日に行われたオンライン会見でフルトンはタイトルマッチに向けたコメントともに、2023年7月の対井上尚弥戦