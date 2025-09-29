このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。正義感があるというのは決して悪いことではありませんが、独りよがりの正義感や行き過ぎた正義感は時に周囲の気持ちをまとめにくくなり、かえって場を乱すこともありますよね。また、現代はSNSによって個人の正義感が暴走し、結果として「誤った正義感」が世論を覆うことすらあり