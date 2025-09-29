単勝1.3倍の断然人気ダノンシーマ（牡3＝中内田、父キタサンブラック）が絶好の手応えで直線を迎えると、逃げ粘るサークルオブジョイとの追い比べを制して3勝目を挙げた。当レースを勝った3歳馬は菊花賞に挑むケースも多いが、現時点では未定。中内田師は「ペースが遅い中、リズム良く運べた。最後は前をかわすのに苦労したけど、きっちり差してくれて内容としては十分」と評価した。