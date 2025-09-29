◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）強引上手投げも豊昇龍が横綱初Ｖを紙一重の差で逃した。１差で追った大の里との本割は立ち合いでもろ手で突き起こし、一方的に押し出す完勝。過去２戦２勝の優勝決定戦に持ち込んだ。勢いに乗って臨んだ決定戦。左のまわしを取り、強引に上手投げにいったが、先に土俵を割ったのは豊昇龍だった。支度部屋に戻ると、自ら両腕で「×」印を作って取材を断った。その直後。もろ手突き