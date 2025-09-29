◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした４回２死走者なしの３打席目は、３球で空振り三振に倒れた。マリナーズの先発は、ブライス・ミラー投手（２７）。昨季１２勝を挙げてブレイクした右腕で、今季は