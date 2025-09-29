進学や就職、結婚などで「実家を出る」人は多いものの、さまざまな理由から「実家に残る」という決断をした人も。そこには大きな「経済的メリット」がある場合も多いですが、いつまでもメリットを享受できるとは限りません。一瞬にして終わりを迎えることも珍しくはないのです。順風満帆なはずだった…42歳・エリート会社員の誤算都内の大手メーカーに勤務する加藤拓也さん（42歳・仮名）は、自分の人生に一点の曇りもないと信じて