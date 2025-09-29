「関甲新学生野球、上武大７−３白鴎大」（２８日、上武大学野球場）上武大が白鷗大を下し、２季連続４２度目の優勝へ王手をかけた。今秋ドラフト候補の西原太一外野手（４年・宮崎商）が先制Ｖ打。畑山統括スカウトら３人態勢で視察した阪神などＮＰＢ４球団の前でアピールした。初回２死一、二塁で迎えた、いきなりの好機。西原は右翼側スタンドの仲間に目をやった。「チャンスの時は応援の力をもらうんです」。声援