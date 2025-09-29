「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの高坂俊介球団社長（４３）が２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで取材に応じ、来季に向けて「（監督）人事に関しては今お伝えできることはないです」と明かした。来季監督については現時点で白紙の状況で、吉井理人監督（６０）の退任の可能性も浮上した。２３年に就任した吉井監督は２年連続ＣＳ進出を果たし、昨オフ、１年の契約延長した。今季は開幕