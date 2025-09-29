「ヤクルト４−４巨人」（２８日、神宮球場）わずかな可能性を信じて戦ったが、巨人は今季の３位が確定。阿部監督は「もう切り替えて。シーズンもあと２試合あるので、きっちりやることをやってＣＳにつなげたい」と必死に前を向いた。横川が初回に２点を失い、５試合連続初回失点という苦しい展開。ただ、四回に泉口の２ランで同点とすると、再び２点差をつけられながら食らいつき、八回２死一、三塁から中山の中前適時打で