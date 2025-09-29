「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）虎に若きスピードスターが誕生した。３３盗塁をマークした阪神・福島が、ウエスタン盗塁王に輝いた。念願の栄誉に「アピールにもなりますし、自信につながる」と胸を張った。入団１年目の昨季は１５盗塁でリーグ８位。「去年は思うように走れなかった。工藤コーチと話して、いろいろ教わったら徐々に数が増えた」。今季を「勝負の年」と位置付け、