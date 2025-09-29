ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（30）が、30日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）から1軍に合流することが分かった。今季は1軍で25試合に登板し3勝1敗8セーブ6ホールド、防御率4・32。交流戦中に守護神の座を外れ、6月19日に出場選手登録を抹消された。右肩のコンディション不良もある中で独自調整を重ね、9月5日のウエスタン・リーグのオリックス戦（タマスタ筑後）で約2カ月半ぶりに実戦復帰した。28日はウエスタ