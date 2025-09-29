「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ウエスタン最終戦は阪神の劇的な逆転勝利で幕を閉じた。平田２軍監督は「最終戦ということもあって、ほとんどの選手を出してあげようってところもあった。最後は粘り強く良い形で終われた」と選手たちの奮闘をたたえ、６６勝４８敗１３分けの３位となった１２７試合を総括した。平田２軍監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−１軍に多く