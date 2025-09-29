「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の原口文仁内野手（３３）が今季限りで現役を引退することが２８日、分かった。度重なるけがで育成枠を経験したが、大腸がんからの復活も遂げ、近年は代打の切り札として活躍してきた。昨オフには国内ＦＡ権を行使した上で残留を決断。しかし１６年目の今季、ここまで１軍出場は１５試合にとどまり、タテジマを脱ぐことを決めた。引退試合も検討