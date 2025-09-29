「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）勝利投手の権利が消えた瞬間、阪神・伊原は表情を変えず、じっとグラウンドを見つめた。約１カ月ぶりの先発で、６回１失点の好投。白星こそつかなかったが「立ち上がりはバタバタしましたけど、最少失点でしのいでからは、リズムよく投げられたのでよかった」と納得の内容だった。初回は不運な連打から先制を許したが、１点で切り抜けると、ここからギアが上がる。二回以降は二塁す