「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）阪神・森下のバットがスタンドを埋めたファンを沸かせた。ドラ１左腕・金丸から快音を連発。敗戦の中でも、次につなげる結果を残した。まずは三回の第２打席だ。１死から中前打を放ち、これが自身１１打席ぶりのヒット。「１打席目の時に、真っすぐにちょっと差されてたんで、自分なりに打ち方も、待ち方も修正しました」と試合の中できっちり対応。前回対戦では４打数無安打に抑え