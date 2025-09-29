「オリックス１０−５楽天」（２８日、京セラドーム大阪）オリックス・宮城が打線の大量援護を受けながら５回６安打１失点で、９日のロッテ戦（京セラ）以来の７勝目をマーク。緩急自在の投球術でイニングを積み重ね、２０２２年に記録した自己最多タイの１４８回１／３に到達した。「立ち上がりからいい力感で投げることができた。大量援護してくれた打線に感謝」と宮城。ただ、イニング数については「１４３回らへんをチョ