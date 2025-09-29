「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）阪神が中日に逆転負けし、今季の負け越しが決定。１２勝１３敗でセ・リーグ全５球団に勝ち越す「完全優勝」とはならなかった。先発・伊原は初６回４安打１失点。２番手の及川が七回を３者連続三振に抑え１８試合連続ホールド。藤川球児監督を抜いて、ＮＰＢ新記録となった。３番手の石井は５０試合連続無失点となった。だが、九回に岩崎がボスラーの適時三塁打で同点とあれると福永に