「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）もう視線は次に向いていた。Ｖ逸から一夜明けた一戦は、渋い攻撃で得点を積み上げて３連勝。日本ハム・新庄監督はしっかりとＣＳの準備に入っていた。「セコい技で取ったと思って」と笑った作戦は、二回の先制点。１死三塁からエンドランをかけ、矢沢の遊ゴロで１点を奪った。「中間守備でどうなるのかなって。どういう感じでアウトになるのか、点が入るのか。