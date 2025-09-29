バイクでの集団暴走行為で新潟県内では実に8年ぶりの逮捕者が出た。6月下旬、新潟市秋葉区の市道でバイクの危険運転をした疑いで16歳の少年ら4人が逮捕された。 ■改造した原付バイクで集団暴走 警察官の呼びかけに応じず、道路を広がって暴走する4台のバイク。 ヘルメット着用の乱れや一時停止を無視して走行していた。共同危険行為等の禁止に関する道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも新潟市秋葉区に住む16歳