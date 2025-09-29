「ヤクルト４−４巨人」（２８日、神宮球場）感極まったような表情を浮かべていた。盛大な村上コール。ヤクルト・村上は手を振り、帽子を取って頭を下げた。ついに迎えた神宮ラストゲーム。８年間の思い出がたくさん詰まった場所。「大好きな球場。この声援がいつも背中を押してくれた」と感慨深げな面持ちだった。体調に不安を抱えていた前夜、５試合ぶりにスタメンに復帰した男が延長十二回までフルイニング出場した。神宮