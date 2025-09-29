「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・最終日」（２８日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）首位から出た勝俣陵（２９）＝ロピア＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９をマーク。通算２０アンダーで、悲願のツアー初優勝を果たした。プロ９年目で、日大の先輩で通算３１勝の片山晋呉とはオフにトレーニングをともにする間柄。病気療養中であることを明かしていた“師匠”に、吉報となる恩返しの１勝を届けた。最後の“ＯＫパ