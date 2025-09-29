「明治安田Ｊ１、川崎４−４柏」（２８日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）４位の柏は４−４で川崎と引き分けた。３位の京都は２−１でＣ大阪に競り勝って４試合ぶりの白星。１７位横浜ＭはＦＣ東京に３−２で逃げ切った。１８位横浜ＦＣは１−０で湘南を下した。１９位の湘南は１６戦勝ちなし。壮絶な点の取り合いを勝ちきれず、リーグ戦４試合連続ドロー。３−４の後半４５分にＤＦ三丸の狙い澄ましたミドルシュートで同