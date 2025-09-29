法外な金利で金を貸し付けたとして、警視庁が韓国籍の東京都港区、職業不詳の男（５２）と３０歳代の日本人の男２人を出資法違反（超高金利）容疑で逮捕したことがわかった。東京・歌舞伎町の風俗店で働く女性らに少なくとも計約８００万円を貸し付け、約２２００万円の違法利息を得たとみている。捜査関係者によると、３人は２０２３年３月〜今年３月、歌舞伎町の風俗店に勤務する都内の２０歳代女性に５０万円を貸し付け、法