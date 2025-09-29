9月29日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・山鹿市南島（スピード違反）国道387・・・菊池市木柑子（スピード違反）国道442・・・阿蘇郡南小国町満願寺（スピード違反）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を