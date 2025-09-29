赤色灯違法な金利で風俗店勤務の女性に金を貸し付けたとして、警視庁は28日までに、出資法違反（超高金利）の疑いで、韓国籍の職業不詳韓甲哲容疑者（52）＝東京都港区＝ら男3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者らは風俗店で働き、ホストクラブの売掛金の支払いに追われている女性を中心に貸し付けていた疑いがある。少なくとも数人に約800万円を貸し、利息として2200万円ほどを得ていた