ホストクラブに通う女性などに現金を貸し付け法定を超える金利を受け取っていたとして、52歳の男ら3人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・港区の職業不詳・韓甲哲容疑者（52）ら3人です。韓容疑者らは、おととし3月、東京・新宿駅東口周辺の路上に停車中の車内で、20代女性に現金50万円を貸し、その8か月後から今年3月にかけて、43回にわたって法定金利をおよそ290万円超える405万5