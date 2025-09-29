俳優・多部未華子（３６）主演のＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷシャドウワーク」（１１月２３日放送・配信スタート、日曜、後１０・００）に俳優の桜井ユキ（３８）と寺島しのぶ（５２）が出演することが２８日、分かった。夫からの壮絶なドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に苦しむ主婦たちがたどり着いた“究極のシスターフッド”を描くミステリー。桜井が演じるのはもう一人の主人公ともいえる刑事で「もがきながらも、新し