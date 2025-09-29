◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）神宮の夜空に上がった泉口の打球が、そのまま右翼席に飛び込んだ。０―２の４回１死二塁で初球の内角変化球をバットに乗せ、「同点に追いつくことができてよかったです」と８月９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来となる６号２ラン。６回先頭でも中前へ運び、９月で６度目のマルチ安打。打率を２割９分９厘に上げ、巨人では１９年坂本以来となる６年ぶりの３