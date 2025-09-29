◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）現在の巨人打線を見て、優勝しながらＣＳ最終ステージで敗れた昨季との、いい意味での違いを感じた。５番以降の打線の厚みだ。この日はリチャードが５番に入った。打席内容を見て改めて、変化を感じた。安打だけでなく、凡打の内容もいい。トレード加入直後は、レフト方向を向いて振っているように映り、もろさを感じさせたが、窮屈に打つ感覚をつか