大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が２９日までに自身のＳＮＳを更新。レジェンド・アスリートらと大相撲秋場所を観戦した様子を公開した。豊ノ島はインスタグラムを更新し、「今日はお世話になってる相撲好きの社長に招待してもらって相撲観戦！さおりん（吉田沙保里）、さくらちゃん（宮島咲良）、と行ってきました！２人とも推しのクセが強い！さおりんは、霧島！さくらちゃんは玉鷲！俺は、朝乃山と写真も撮った