◇セ・リーグ中日4-2阪神（2025年9月28日甲子園）レジェンド守護神たちと肩を並べた。中日・松山が9回に登板し1回無失点で05年岩瀬仁紀（中日）、07年藤川球児（阪神）に並ぶセ・リーグ記録となる46セーブ目。リーグ単独トップに立った。「黄金期を支えた凄い方々。そういう選手の記録を一個超せる、王手をかけることができたのは大きいこと」藤川監督の目の前で、到達した。先頭・近本をフォークで空振り三振。中野に