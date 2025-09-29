「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）スタンドの悲鳴とともに、阪神の“完全優勝”は幻と消えた。１点リードの九回に守護神・岩崎がつかまり、悔しい逆転負け。中日戦は１２勝１３敗となり、同一リーグで唯一の負け越しが決まった。「勝負じゃないから。自分たちは準備中で、選手（のコンディション）を整えて、（岩崎は）リフレッシュから戻ってきてひとたたきと言いますかね。準備に入っているので。石井もそうだし。